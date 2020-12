Concevoir des formulaires inclusifs

Il n’existe rien de plus énervant, quand on remplit un formulaire, que de constater qu’on a été oublié. Pour moi, c’est quand on me dit qu’il y a une erreur dans mon prénom (il contient un tiret), ou bien quand mon adresse n’est pas reconnue (elle ne contient pas de voirie). C’est agaçant, mais globalement pas dramatique. Mais je pense aussi à :

Felipe, né à l’étranger, à qui on demande souvent le département de naissance.

Youssef, marié et qui a pris le nom de famille de sa femme Nadège.

Lydie et Jessica, les deux mamans d’Alix.

Lina, d’origine Corse, dont le numéro de sécurité sociale contient 2B.

Raphaël, né intersexe et à qui on a assigné le sexe féminin à la naissance. Il est en plein changement administratif.

Hasan, qui vient d’arriver en France. Son numéro de sécurité sociale commence par 8 car il est en cours d’immatriculation.

Angélique, qui a gardé son nom de jeune fille après s’être mariée.

Olivier, dont le numéro de téléphone commence par 07, et Cyril qui n’a pas de téléphone.

Ariel, qui vient d’un pays où le sexe administratif n’est pas limité à deux options.

Tristan, dont les responsables légaux ne sont pas ses parents mais ses grands-parents, Cathy et Lionel.

Pour elleux, les implications de formulaires mal conçus sont souvent bien plus coûteuses, en prise de tête, en temps et en stress.

Concevoir un produit de manière inclusive, c’est prendre en compte la diversité des utilisatrices et utilisateurs, peut importe leur origine, sexe, genre, religion, capacités physiques, orientation sexuelle, nationalité, capacités mentales, composition familiale, niveau socio-économique, langue natale, etc.

Le design inclusif s’étend évidemment à tous les niveaux de conception. Dans cet article, je m’intéresse particulièrement aux formulaires. En avant pour quelques conseils pratiques !

Poser les bonnes questions Comprendre quelle information est nécessaire Rentrons dans le vif du sujet avec un grand classique : les questions démographiques, notamment celles autour du genre et du sexe. Ce sont des questions particulièrement intrusives, qui doivent être pensées avec soin. Pour de nombreuses personnes, la question du sexe ne pose pas de problèmes particuliers mais pour d’autres, c’est très différent. Une personne transgenre devra réfléchir longuement à la question : est-ce qu’elle doit renseigner le sexe affiché sur son état civil (par exemple, pour une livraison, où quelqu’un lui demandera des papiers d’identités) ? Son genre (qui peut être différent de celui indiqué sur ses papiers officiels) ? Des organes génitaux qu’elle possède (pour un service médical) ? Il existe pourtant de nombreuses autres manières de faire, selon les besoins : Certains préfèrent la formulation « Je suis… » pour éviter le piège entre genre et sexe ; et en proposant suffisamment d’options pour que tout le monde se sente inclus.

pour éviter le piège entre genre et sexe ; et en proposant suffisamment d’options pour que tout le monde se sente inclus. D’autres produits vont poser deux questions : celle du genre, puis éventuellement celle des pronoms.

D’autres vont directement au but : « Comment pouvons nous nous adresser à vous ? ». Pour aller plus loin, Romy Duhem-Verdière revient sur les confusions les plus courantes autour du genre, de la civilité et du sexe dans son article Pourquoi la « civilité » ?. Choisir le bon type de champ La manière de demander une information à l’utilisateur a un impact sur son expérience : Un champ structuré (menu déroulant, cases à cocher, radio boutons à sélectionner, attribut autocomplete ) facilite la saisie. Mais il présente aussi un risque de ne proposer aucune option pertinente à l’usager.

) facilite la saisie. Mais il présente aussi un risque de ne proposer aucune option pertinente à l’usager. Un champ libre est assuré de convenir à tout le monde. Par contre, la saisie peut être plus difficile.

Souvent, la combinaison d’un champ structuré et d’un champ libre permet d’associer le meilleur des deux mondes ! Le libellé permettant d’accéder au champ libre devra par contre être choisi avec soin. Pour une donnée personnelle (le genre, la religion, les origines…), on évite l’intitulé « Autre ». Personne n’aime être considéré comme « en dehors de la normalité »… Limiter les champs obligatoires Si une donnée n’est pas indispensable au service, elle ne doit pas être obligatoire. Forcer la réponse à une question serait contre-productif : Cela augmente le risque de faire fuir des usagers ;

Les réponses risquent d’être incorrectes (je vous invite à compter le nombre de personnes avec le numéro de téléphone 0123456789 dans votre base de données…) Donner la portée de l’information En effet, pour les questions personnelles, il est important de préciser l’usage qui sera fait de la donnée : Sera-t-elle transmise à un service tiers ? (comme c’est le cas pour les numéros de téléphones transmis aux transporteurs)

Sera-t-elle affichée publiquement ? (l’usager veut-il donner son nom de famille ou son lieu d’habitation dans ce cas ?)

Sera-t-elle utilisée à des fins statistiques ou promotionnelles ? En étant transparent sur ces éléments, les usagers seront rassurés et donc plus enclins à répondre de manière adaptée.

Utiliser un langage inclusif et accessible

Dé-masculiniser la langue

Avoir une posture d’inclusion c’est aussi faire attention aux choix des mots, via des formulations neutres, l’utilisation de termes épicènes, etc.

De précieuses ressources existent à ce sujet, par exemple :

Éliminer le jargon

Écrire de manière simple et claire est un levier fort pour un formulaire plus inclusif. Cela profitera :

aux populations en situation d’illectronisme (une personne sur cinq a du mal à lire un texte simple) ;

aux personnes dont le français n’est pas la langue maternelle ;

aux personnes souffrant de troubles cognitifs ou d’apprentissages ;

aux gens pressés, à ceux interrompus régulièrement ;

et finalement… à tous les usagers !

Expliquer des notions complexes avec des termes simples améliore l’expérience de tout le monde. Les utilisateurs du service peuvent alors faire un choix éclairé, sans connaissances préalables.

Être explicite

De nombreux produits cherchent à se démarquer par un tone of voice unique. Pourtant, les jeux de mots nuisent à la compréhension pour un certain nombre :

les personnes qui n’ont pas le bagage culturel nécessaire ;

celles naviguant sur Internet avec une plage braille ou un lecteur d’écran, qui n’auront pas une vue d’ensemble de la page ;

les personnes neuro-atypiques sur le spectre autistique, qui ne sont pas toujours à l’aise avec les métaphores ou le sarcasme.

Valider la donnée J’ai demandé autour de moi quels problèmes d’inclusivité les gens avaient déjà rencontré. Plus de la moitié des réponses que j’ai obtenues étaient des erreurs de validation. Fréquemment, des réponses sont considérées comme invalides syntaxiquement, à tort. Les usagers doivent alors choisir entre deux stratégies : Renseigner le formulaire de manière incorrecte « pour que ça passe ».

Abandonner l’utilisation du produit par dépit, ou parce que le service leur devient inaccessible. Comprendre ce qu’est une donnée valide n’est pas toujours aisé. Les cas simples sont faciles à identifier mais l’exclusion vient souvent des cas auxquels on ne pense pas : Bien que contenant des caractères spéciaux, Andreï Lintşu, Mélina Sánchez et Loïc De L’Abresle sont des noms aussi valides que Emma Legrand et Julien Lacombe.

Un email peut comporter des caractères spéciaux (« + »), une extension de domaine longue (« .museum ») ou plusieurs points dans le nom de domaine ( « .gouv.fr »).

Une adresse n’a pas toujours un numéro ou une voirie.

De nombreux pays reconnaissent officiellement les personnes inter-sexes ou non-binaires.

Un numéro de téléphone portable ne commence pas toujours par 06.

Le numéro de sécurité sociale peut contenir des lettres (pour les personnes nées en Corse notamment).

Une personne peut n’avoir qu’un seul parent

Etc. Pour chaque champ, il est donc important de se documenter pour aller au delà de ses propres biais : Noms de personnes à travers le monde recense les différences culturelles autour du nom.

Awesome Falshood regroupe de nombreuses listes d’idées reçues (mails, numéros de téléphones, adresses…).

Le Conscious Style Guide couvre de nombreux sujets (orientation sexuelle, appartenance religieuse…) Enfin, quel sera l’impact d’une donnée fausse (ou incomplète) pour les usagers du service ? Restera-t-il accessible ? Si la donnée doit effectivement être validée, il existe des méthodes plus efficaces (et moins excluantes) que la validation syntaxique. Pour l’email ou le numéro de téléphone, on peut envoyer un code de vérification par exemple.

Donner des indications accessibles

Les messages de confirmations ou d’erreurs doivent être affichés dans un ordre linéaire :

le label du champ ; les instructions d’aides à la saisie et/ou les erreurs éventuelles ; le champ en lui-même.

Les personnes utilisant un lecteur d’écran ou une plage braille auront ainsi tout le contexte nécessaire pour remplir le champ.

De la même manière, les messages d’erreurs doivent être indiqués de manière explicite et pas seulement par la couleur.